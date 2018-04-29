إسرائيل تخطف مواطنة لبنانية.. وتمتنع عن التصريح

أعلن الجيش اللبناني في وقت متأخر من مساء السبت أن دورية حدودية إسرائيلية احتجزت لبنانية في منطقة شبعا واقتادتها عبر الحدود.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28 أبريل الساعة 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

إلى ذلك أكد الجيش اللبناني في بيانه أن "وحداته المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخطف مع قوات الأمم المتحدة في لبنان".

وتضم منطقة شبعا جزءا صغيرا متنازعا عليه تعتبره إسرائيل جزءا من مرتفعات #الجولان التي احتلتها من سوريا منذ حرب 1967 فيما يقول #لبنان إنه جزء من أراضيه.

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أنا على دراية بهذا التقرير، وليس لدي ما أصرح به لكم في الوقت الراهن".