الرئيس الروسي يسعى إلى دور بعد قمة الكوريتين

بحث الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، نتائج القمة التاريخية بين الكوريتين، حسب ما أعلن الكرملين، الأحد.

وذكر بيان صادر عن #الكرملين أن الزعيمين رحبا بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي كوريا الجنوبية والشمالية، الجمعة.

وأضاف البيان أن بوتين و #مون أكدا على أن إعلان بانمونجوم سيجعل من شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية تماما من الأسلحة النووية.

وقال بوتين خلال الاتصال إن روسيا تعتزم المساهمة في تطبيع العلاقات بين الكوريتين من خلال تنفيذ مشاريع ثلاثية في مجال الطاقة والبنية التحتية.

والجمعة الماضية، عقد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية قمة تاريخية عند المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين، تلاها #إعلان_بانمونجوم من أجل السلام والازدهار والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية الذي يعد بمثابة قاعدة رسمية لاتفاق سلام بين الدولتين.

واتفق زعيما البلدين عقب القمة على إجراء محادثات عسكرية رفيعة المستوى في مايو/أيار المقبل، للحد من العداء بين البلدين.

وتعرف قرية بانمونجوم الحدودية، التي استضافت القمة التاريخية، بقرية الهدنة أو السلام، حيث وُقّع اتفاق الهدنة الكورية في 1953، الذي وضع نهاية للحرب الكورية.

وتقع المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونجوم على بعد 60 كيلومترًا من العاصمة الكورية الجنوبية سيول و210 كيلومترات من عاصمة الجارة الشمالية، بيونغ يانغ.