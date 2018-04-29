حماس تتهم المخابرات الفلسطينية بمحاولة اغتيال الحمدالله

حملت حركة #حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، المخابرات الفلسطينية مسؤولية دفع جماعة متطرفة لتنفيذ التفجير، الذي استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمدالله، والتي وصفته حينها السلطة الفلسطينية بمحاولة اغتيال دبرتها حماس.

وذكرت رواية حماس أن التحقيقات أثبتت تورط جماعة متطرفة، يقودها المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، الملقب بأبو حمزة الأنصاري.

ويقف وراء هذه الجماعة، بحسب الحركة، جهاز المخابرات العامة في رام الله، مشيرة إلى أنها كانت تخطط أيضاً لاستهداف شخصيات دولية تزور غزة والوفد الأمني المصري وقيادات بارزة في حماس، كما أنها مسؤولة عن هجمات إرهابية في كل من غزة وسيناء.

من جهتها، دانت الحكومة الفلسطينية في بيان ما أعلنته حماس، محملة الحركة مجدداً مسؤولية محاولة الاغتيال. كذلك عبرت عن أسفها محاولة حماس ربط الشعب الفلسطيني ومؤسساته بمجموعات إرهابية في سيناء. وقد جاء موقف مماثل أيضاً من حركة فتح.

ومع تجدد الاتهامات بين غزة ورام الله، تعود الخلافات بين الطرفين إلى الواجهة، ما يشكل انتكاسة لجهود المصالحة التي تقودها القاهرة.