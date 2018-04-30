بومبيو: مستعدون لحل يرضي الإسرائيليين والفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه مستعد للقبول بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا أن من الممكن التوصل لحل يرضي الطرفين.

وهذه أول تصريحات موسعة يدلي بها #بومبيو منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي بالأردن بعد زيارته لإسرائيل "وبالنسبة لحل الدولتين، ستتخذ الأطراف القرار في نهاية المطاف. نحن مستعدون بالتأكيد لحل يرضي الطرفين بوصفه نتيجة ممكنة".

وتابع "يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين التواصل السياسي.. نحث الفلسطينيين على العودة إلى الحوار السياسي".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إنه سيدعم حل الدولتين إذا ما اتفق عليه الطرفان. ويعكف #البيت_الأبيض على إعداد خطة جديدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

والعاصمة الأردنية هي آخر محطة لبومبيو في المنطقة قبل عودته إلى #واشنطن إذ لم يدخل بعد وزارة الخارجية. فبعد دقائق من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية يوم الخميس غادر بومبيو على الفور، متوجها إلى #بروكسل لحضور اجتماع ثم قام بزيارة لدول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو وهو يقف إلى جوار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، "إن (السلام في الشرق الأوسط) أولوية كبيرة للولايات المتحدة لتقديم أي مساعدة بوسعنا حتى يتمكن الطرفان بالتوصل إلى حل لهذا الصراع المهم وطويل الأمد بشكل غير معقول".

وبالتحول إلى الملف السوري قال بومبيو إن الولايات المتحدة "على اتفاق تام" مع #الأردن فيما يخص #سوريا بما في ذلك الحفاظ على "منطقة خفض تصعيد" في الجنوب.

وأضاف "نرى أن دولاً كثيرة من بينها الولايات المتحدة ستلعب دوراً مهماً في تحقيق وقف التصعيد والحل السياسي النهائي في سوريا".