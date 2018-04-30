حرب مكبرات الصوت بين الكوريتين تضع أوزارها

أعلنت #كوريا_الجنوبية أنها سترفع #مكبرات_الصوت التي تبث دعاية مضادة عند الحدود مع #كوريا_الشمالية.

جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على اتفاق قادة الكوريتين على العمل معا لتحقيق خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإنهاء الأعمال العدائية بينهما على طول الحدود خلال محادثات القمة النادرة.

وقالت وزارة الدفاع في #سيول، الاثنين، إنها ستقوم برفع العشرات من مكبرات الصوت، الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تحذو كوريا الشمالية حذو الجنوبية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أوقفت عمل مكبرات الصوت قبل محادثات القمة يوم الجمعة الماضي وردت الشمالية بوقف البث الخاص بها.

وأطلقت كوريا الجنوبية حملة دعائية وأغاني بوب كورية من مكبرات صوت نصبتها عند الحدود مع الشمالية منذ التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية مطلع عام 2016. وسرعان ما قامت الشمالية بعمل الشيء ذاته.