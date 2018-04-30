رئيس كوريا الجنوبية: ترمب يستحق جائزة نوبل للسلام

بعد اللقاء التاريخي الذي جمع يوم الجمعة رئيسي كوريا الجنوبية والشمالية، شكرت كوريا الجنوبية جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقل مسؤول في سول الاثنين عن الرئيس مون جيه، قوله إن الرئيس الأميركي يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.



وذكر مسؤول البيت الأزرق الرئاسي الذي أدلى بإفادة لوسائل الإعلام أن مون قال أمام اجتماع لمجلس الوزراء "الرئيس ترمب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام. ما نحتاجه هو السلام فحسب".



وتعهد مون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الجمعة بإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين والعمل نحو "نزع السلاح النووي بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية في أول قمة بين الكوريتين في أكثر من عقد.



يذكر أنه في يناير الماضي، قال مون أيضاً إن ترمب "يستحق أن ينسب له فضل كبير في عقد محادثات بين الكوريتين. من الممكن أن يكون ذلك نتاج العقوبات والضغوط التي قادتها الولايات المتحدة".