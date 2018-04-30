مقتل 3 فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل فلسطينيين أثناء محاولتهما التسلل من الحدود الجنوبية لغزة برصاص جنوده، وذلك بعدما أفاد في وقت سابق عن مقتل فلسطيني في حادث منفصل في المنطقة الحدودية بين #إسرائيل والقطاع.

وقال الجيش إنّ الفلسطينيين قاما بعد تسللهما باستهداف جنود بعبوات ناسفة فأطلقوا النار في اتجاههما، بحسب فرانس برس.

وقبيل ذلك، قُتل فلسطيني حاول التسلل إلى #إسرائيل من جنوب قطاع غزة بينما قُبض على آخر، بحسب المصدر نفسه.

وبحسب بيان للجيش، قام جنود برصد فلسطينيين اثنين حاولا التسلل إلى إسرائيل وإلحاق أضرار بالسياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع. وفتح الجنود النار فقتلوا أحدهما بينما تم أسر الثاني.

وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان أنه تم رصد "مخربين" يحاولان التسلل إلى داخل إسرائيل، والمساس بالسياج الأمني جنوبي قطاع غزة.

وقال أدرعي إن قوة (إسرائيلية) عسكرية أطلقت النار عليهما، بعد إلقائهما عبوات ناسفة على دورية للاحتلال.