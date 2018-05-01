الوكالة الذرية: لا مؤشر لبرنامج إيراني نووي بعد 2009

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أنها لا تملك "أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009".

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إن هيئة حكامها "أعلنت إنهاء النظر في هذه المسألة" بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وامتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عن الرد بشكل مباشر على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بخرق الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تماشيا مع ممارسات الوكالة المتبعة فإن الوكالة تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة والمتوفرة لديها، ولكن ليس من عادة الوكالة أن تبحث علنا القضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات".

وصعد نتنياهو الاثنين الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مقدما ما وصفها بالأدلة على وجود برنامج إيراني سري للأسلحة النووية.



ومن المعروف أن إيران كانت تملك برنامجا للأسلحة حتى 2003 وقال محللون دبلوماسيون إن نتنياهو يعيد تدوير اتهامات قديمة.