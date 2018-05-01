رئيس الوزراء الإثيوبي يزور الخرطوم لبحث التعاون الثنائي

يبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، غدا الأربعاء، زيارة رسمية للسودان بدعوة من الرئيس عمر #البشير تستمر يومين يرافقه وفد رفيع المستوى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية أن الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي سيجريان مباحثات تتناول التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي وأمن الحدود والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأشارت إلى أن المباحثات تأتي مواصلة للمباحثات التي جرت بين الرئيسين في مدينة بحر دار الإثيوبية الأسبوع الماضي.

كما سيتم خلال الزيارة انعقاد مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك لمناقشة قضايا التجارة ودور القطاع الخاص في هذا الخصوص.

وهذه هي الزيارة الخارجية الثانية لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد بعد زيارته لجيبوتي السبت الماضي.

وتولى أبى أحمد المنصب في ابريل الماضي خلفا لهايلي مريام #ديسالين الذي استقال بعد احتجاجات عرقية واسعة النطاق أودت بحياة المئات.

ويعتبر أبي أحمد أول رئيس وزراء من قومية الارومو يحكم #إثيوبيا منذ بداية حكم الائتلاف الذي بدأ قبل 27 عاما وهي التي كانت تقود الاحتجاجات منذ 3 سنوات.

وتأتي زيارته للخرطوم قبل 3 أيام من انعقاد اجتماع مصري سوداني إثيوبي في العاصمة الإثيوبية حول #سد_النهضة بعد فشل الجولة السابقة بالخرطوم مطلع ابريل الماضي.