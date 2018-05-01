قائد الجيش البورمي ينفي اغتصاب مسلمات الروهينغا

نفى #قائد_الجيش_البورمي أن يكون رجاله قد اغتصبوا مسلمات من الروهينغا في إطار ما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا عرقيا، وذلك خلال الزيارة الأولى لوفد من #مجلس_الأمن منذ بداية الأزمة.

وفي تصريحات أعيد نشرها على #فيسبوك، أكد قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ أمام الوفد أنه "لم تحصل تجاوزات جنسية في تاريخ تاتمادوا" اسم الجيش البورمي.

لكن الجنرال هلاينغ أعلن في هذا التصريح الذي نشر في وقت متأخر من الاثنين، أن "تدابير ستتخذ في حق أي شخص قد يدان بارتكاب تجاوزات جنسية".

وحتى الآن، لم يؤكد الجيش حصول أي ملاحقة تتعلق بعمليات اغتصاب، فيما تتحدث الشهادات التي جمعت من اللاجئين #الروهينغا في #بنغلادش عن عمليات اغتصاب وجرائم لم تعرض بعد على القضاء. فقد حُكم على سبعة جنود بورميين فقط بتهم قتل عشرة قرويين من الروهينغا، لكن الجيش ينفي اي قمع جماهيري.

وشدد الجنرال هلاينغ على القول إن الجيش البورمي "دائم الانضباط" و"يتخذ تدابير ضد كل من ينتهك القانون"، معتبرا أن الاغتصاب "غير مقبول في ثقافة بلادنا وديانتها". ويشكل البوذيون أكثرية سكان بورما.

وتواجه #بورما تهمة التطهير الاثني منذ إطلاق عملية عسكرية أواخر آب/أغسطس 2017 إثر هجمات شنها المتمردون الروهينغا. ولجأ الى #بنغلادش حوالى 700 الف مسلم روهينغي.

ويُتهم الجيش والميليشيات البوذية بارتكاب تجاوزات عديدة: اغتصابات وتعذيب وجرائم قتل وحرق قرى ثم هدمها.

إلا أن قائد الجيش كرر الموقف الرسمي الذي يؤكد "استعداد" بورما "للترحيب" بمن يرغب بالعودة من الروهينغا، ولكن عددهم لا يزال قليلا حتى الآن.

وزار وفد #الأمم_المتحدة المؤلف من 26 دبلوماسيا من 15 بلدا، بنغلادش أولا، قبل أن يلتقي رئيسة الحكومة البورمية اونغ سان سو تسي وقائد الجيش الاثنين.

وسيحلق كبار مسؤولي الأمم المتحدة الثلاثاء في أجواء #ولاية_راخين، منطقة النزاع، والتي قلصت السلطات البورمية الوصول اليها في الأشهر الاخيرة. وسيعقدون في المساء مؤتمرا صحافيا لدى عودتهم في نيابيداو.