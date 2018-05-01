قمة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين حول بيونغ يانغ

يجتمع قادة #كوريا_الجنوبية و #اليابان و #الصين الأسبوع المقبل في قمة من المتوقع أن تركز على البرنامج النووي لكوريا الشمالية وقضايا إقليمية أخرى.

وتعقد الدول الآسيوية الثلاث قمما ثلاثية دورية منذ أواخر العام 2008.

وأعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الرئيس مون جيه إن، سوف يزور اليابان في 9 مايو/أيار الجاري للمشاركة في الدورة السابعة للقمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وفي طوكيو، سوف يلتقي مون رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني لي كه تشيانغ.

وأكدت الحكومة اليابانية انعقاد القمة. كما قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن مون سوف يطلع آبي ولي على نتائج القمة الأخيرة التي عقدها مع زعيم #كوريا_الشمالية كيم جونغ أون.

وأضاف أن مون يخطط كذلك لمناقشة سبل توطيد التعاون الثلاثي بشأن نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.