لغم حوثي يقتل أماً مع طفلها في تعز

قتلت أم يمنية مع طفلها، الثلاثاء، بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في إحدى قرى محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي إن انفجار لغم حوثي زرعته #الميليشيات قرب خزان مياه في قرية الرجمة حذران غرب مدينة تعز، أدى إلى مقتل صباح سلطان سيف (30 عاماً) مع طفلها علي معاذ العباسي (5 سنوات).

وأفاد أن الأم كانت مع طفلها تحضر المياه من خزان المياه العام في القرية قبل أن ينفجر #اللغم_الحوثي بها وبطفلها، وقتلهما في الحال.

وتتعمد ميليشيات الحوثي زراعة الألغام المحرمة دوليا، بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها حتى في المنازل والطرق والمرافق العامة، ينتج عنها خسائر يومية في صفوف المدنيين وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الميليشيات زرعت ما يقارب مليون لغم في المناطق المحررة.

وذكرت إحصاءات نشرتها وزارة #حقوق_الإنسان اليمنية، الاثنين، أن ضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيات بلغ أكثر من 1000 ضحية، منهم 440 قتيلاً جلهم من النساء والأطفال، ولفتت إلى نزع 500 ألف لغم، في حين ما زالت الكثير من الألغام مزروعة في الطرقات والبيوت بشكل مهول دون أي خرائط.