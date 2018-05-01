24 قتيلاً جراء هجوم استهدف مسجداً شمالي نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 24 مصليا في هجوم استهدف مسجدا شمالي #نيجيريا اليوم الثلاثاء، بحسب الشرطة.

وقال عثمان أبو بكر، الناطق باسم شرطة ولاية أداماوا، إن تفجيرا وقع أثناء صلاة ظهر اليوم الثلاثاء أسفر عن مقتل كثيرين، وبينما فر المصلون وقع تفجير آخر.

وأضاف أنه تم تطويق موقع الهجوم في بلدة موبي بمعرفة فرق مكافحة المتفجرات وعناصر الأمن.

وقال سكان محليون إن شابا كان يرتدي حزاما ناسفا دخل المسجد مع المصلين.

وذكر أحد السكان أن سقف المسجد سقط جراء الهجوم.

يتهم كثيرون حركة #بوكوحرام المتطرفة المتمركزة في نيجيريا بشن الهجوم.