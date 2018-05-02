ماكرون: لا أعلم ما سيقرره ترمب بشأن إيران في 12 مايو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستمر في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي يرى كثيرون في الغرب بأنه أفضل أمل لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

وقال ماكرون للصحافيين في سيدني، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول: "لا أعرف ما الذي سيقرره الرئيس الأميركي يوم 12 مايو".

وكان ماكرون حث ترمب على الاستمرار في الاتفاق عندما اجتمع الرئيسان في واشنطن الأسبوع الماضي.

ويدفع ماكرون الذي أقر في سيدني بأن الاتفاق "غير كاف"، لإجراء محادثات دولية جديدة سعيا لاتفاق أوسع.

وقال ماكرون متحدثاً بالانجليزية إنه يتعين إضافة 3 "دعامات" على الاتفاق.

وأوضح أن الدعامة "الأولى تتعلق بالأنشطة النووية بعد 2025، والثانية لتكون لنا سيطرة ومراقبة أفضل لأنشطة النظام الإيراني الباليستية".

وتابع: "والثالثة من أجل احتواء الأنشطة الإيرانية في المنطقة وخصوصاً في العراق وسوريا ولبنان واليمن".