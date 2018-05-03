عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

بالفيديو.. إصابة نحو 30 شخصاً بانفجار شمال لندن

المصدر: العربية.نت، وكالات
جانب من الانفجار (نقلاً عن ديلي اكسبريس)
رابط مختصر

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، بإصابة نحو 30 شخصاً بانفجار شمال لندن.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس Daily Express" البريطانية أن حوالي 30 شخصاً قد أصيبوا جراء الانفجار، الذي تزامن مع احتفالات يهودية في لندن، مضيفة أن الانفجار الذي وقع في ستامفورد هيل على الأغلب كان نتيجة لانفجار هاتف محمول.

من جانبها، قالت شرطة هاكني إن 10 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء حريق كبير اندلع خلال احتفال يهوديفي شمال العاصمة البريطانية لندن.

وقالت شرطة هاكني على "تويتر": "أصيب 10 أفراد بجروح طفيفة بسبب حريق كبير شب خلال احتفالات للطائفة اليهودية في ريفنزديل رود فيستامفورد هيل".

وأضافت الشرطة: "لم ترد تقارير عن مزاعم جنائية. ولم تقع إصابات خطيرة".

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر