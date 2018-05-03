بالفيديو.. إصابة نحو 30 شخصاً بانفجار شمال لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، بإصابة نحو 30 شخصاً بانفجار شمال لندن.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8 — Hatzola (@Hatzola) May 2, 2018

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس Daily Express" البريطانية أن حوالي 30 شخصاً قد أصيبوا جراء الانفجار، الذي تزامن مع احتفالات يهودية في لندن، مضيفة أن الانفجار الذي وقع في ستامفورد هيل على الأغلب كان نتيجة لانفجار هاتف محمول.

من جانبها، قالت شرطة هاكني إن 10 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء حريق كبير اندلع خلال احتفال يهوديفي شمال العاصمة البريطانية لندن.



وقالت شرطة هاكني على "تويتر": "أصيب 10 أفراد بجروح طفيفة بسبب حريق كبير شب خلال احتفالات للطائفة اليهودية في ريفنزديل رود فيستامفورد هيل".



وأضافت الشرطة: "لم ترد تقارير عن مزاعم جنائية. ولم تقع إصابات خطيرة".