باكستان: قتلى وجرحى بهجوم على موظفين في الطاقة الذرية

أعلنت #السلطات_الباكستانية، الخميس، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح في #هجوم_استهدف_حافلة تقل موظفين مدنيين في #هيئة_الطاقة_الذرية_الباكستانية في مقاطعة "أتك" شمالي إقليم البنجاب.

ووفق تقرير أولي للشرطة، فقد أطلق مهاجم يقود مركبة نارية أعيرة من الرصاص باتجاه الحافلة عند قاطع للسرعة، قبل أن يدوي انفجار أسفر عن مقتل سائق الحافلة وأحد المارة وإصابة 14 آخرين جلهم من موظفي هيئة الطاقة الذرية.

ووصفت جراح بعضهم بالخطرة، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالحافلة المستهدفة، وترجح الشرطة أن الهجوم انتحاري، وأن المهاجم كان يرتدي حزاما ناسفا.

وطوقت قوات الأمن مكان الهجوم، وباشرت التحقيق في ملابساته، كما رفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب حول مختلف المؤسسات الحساسة والتعليمية والدينية تحسبا لهجمات أخرى.

وتعد هيئة الطاقة الذرية الباكستانية إحدى المؤسسات الحكومية التي تعنى بالبحث والتطوير ونشر العلوم والتكنولوجيا النووية للاستخدامات المدنية.