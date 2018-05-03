77 قتيلاً و143 جريحاً في عواصف رملية تضرب شمال الهند

قُتل 77 شخصاً على الأقل، وأصيب 143 إثر #عواصف_رملية تضرب شمال #الهند حيث تسببت الرياح العاتية بسقوط أشجار وانهيار جدران، وفق ما أفاد مسؤولون.

واجتاحت العواصف ليل الأربعاء - الخميس ولايتي أوتار براديش وراجستان فيما يتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى، بحسب المصادر.

وقال مسؤول الإغاثة سانجاي كومار، إن الدمار الناجم عن العاصفة كبير للغاية، خاصة في مدينة أغرا شمال البلاد، حيث يقع نصب تاج محل الشهير.

وأضاف أن 36 شخصا لقوا حتفهم هناك مساء الأربعاء، حيث بلغت سرعة الرياح 130 كيلومترا في الساعة، بينما قضى آخرون بسبب البرق.

وذكرت وكالة أنباء "برس ترست أون إنديا" أن 27 شخصا قتلوا، وأصيب 100 آخرون في ولاية راجستان غربي البلاد.

فاجأت العاصفة المطيرة السكان حيث لا يزال أمام موسم الرياح الموسمية أكثر من ستة أسابيع.