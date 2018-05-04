أشعة ليزر في جيبوتي تثير أزمة بين واشنطن وبكين

نفت بكين، الجمعة، اتهامات أميركية وصفتها بأنها "اعتباطية" حول إصابة طيارين أميركيين بأشعة الليزر في أثناء التحليق فوق قاعدتها العسكرية في جيبوتي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان: "لقد فندنا الاتهامات الخاطئة الصادرة عن الجانب الأميركي عبر القنوات الرسمية. الصين حريصة على احترام القانون الدولي، وكذلك قوانين البلدان التي تتواجد فيها".

وقدمت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، شكوى رسمية وطلبت من بكين التحقيق في الواقعة التي جرت قبل أسابيع، وفق المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت التي وصفت ما حدث بأنه "في غاية الخطورة".

وأكدت وايت أن "هذه الممارسات تمثل خطراً حقيقيا على طيارينا"، وعبرت عن قناعتها بأن من وجهوا الليزر القوي هم صينيون.

وأعلنت متحدثة أخرى هي الميجور شيريل كلينكل لفرانس برس أن طياري طائرة شحن سي-130 أصيبا إصابات طفيفة في العين أثناء الهبوط في قاعدة لومونييه العسكرية الأميركية قرب مطار جيبوتي الدولي.

وتُستخدم هذه القاعدة رسميا في عمليات "مكافحة الإرهاب" الأميركية في شرق إفريقيا واليمن، وهي الوحيدة الدائمة في إفريقيا.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ أنه "بعد تحقيق متأن، أبلغت الصين بصورة واضحة وصريحة الجانب الأميركي بأن الاتهامات الكاذبة لا تتفق مع الواقع".

وأوضحت للصحافيين أن على "الأشخاص المعنيين في الجانب الأميركي الحرص على التحقق من صحة أقوالهم وعدم كيل الاتهامات جزافا".

وافتتحت الصين في 2017 قاعدة بحرية في جيبوتي على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة الأميركية، هي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج.

وللأميركيين قاعدة أخرى في أغاديز بالنيجر وتُستخدم لشن عمليات في منطقة الساحل باستخدام طائرات مسيرة.