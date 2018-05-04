المتهم بمخطط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا يؤكد براءته

أكد متهم بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا #تيريزا_ماي لمحكمة في لندن، الجمعة، أنه بريء من تهم إرهابية.

و #نعيم_الرحمن متهم بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابة داوننغ ستريت، ليتسنى له الوصول إلى مكتب ماي وقتلها وسط الفوضى التي ستعقب الانفجار.

وظهر المتهم، وهو من شمال لندن، عبر شاشة تلفزيونية وهو يمثل أمام محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن قبل محاكمته التي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

وبحسب لائحة الاتهام، نسب إليه معاينة داوننغ ستريت، والتخطيط لاستخدام حقيبة مثبت بها عبوة ناسفة استعدادا "لشن هجمات ضد أشخاص في المملكة المتحدة".

ونعيم الرحمن، البريطاني البنغالي، الذي ألقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني، متهم أيضا بمساعدة آخر هو محمد عمران للانضمام لتنظيم داعش.

وقال عمران، الجمعة، إنه بريء من تهم التخطيط للسفر إلى ليبيا للانضمام إلى داعش.

