محكمة إسرائيلية تدين شاعرة بالتحريض على العنف

دانت محكمة إسرائيلية، الخميس، الشاعرة دارين طاطور، بالتحريض على العنف و"دعم منظمة إرهابية" في قصائد نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت لائحة الاتهام أن طاطور نشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، مع اندلاع موجة من العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل، شريط فيديو وهي تقرأ قصيدتها "قاوم يا شعبي قاوم"، مصحوبة بصور من الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وكانت الشرطة قد اعتقلت طاطور في قرية رينيه قرب الناصرة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وقدمت ضدها لائحة اتهام في تشرين الثاني/نوفمبر تشمل "التحريض على العنف ودعم تنظيم إرهابي". وأفرج عنها بعد أشهر لكنها خضعت لعدد من القيود.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة النطق بالحكم في 31 أيار/مايو.

ودعت أكثر من 150 شخصية دولية، من بينها أليس ووكر ونعومي كلاين، إلى إطلاق سراح طاطور، وقال منتقدو القرار إن اعتقالها يمثل انتهاكاً لحرية التعبير.