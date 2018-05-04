بعد ثوران بركان.. هاواي تتأهب وتطلب إجلاء الالآف

طلبت السلطات في هاواي من نحو عشرة آلاف شخص مغادرة منازلهم، بعد ثوران بركان كيلوا الخميس إثر سلسلة من الهزات الأرضية.

وكتب الدفاع المدني على فيسبوك أن "أبخرة وحمما انبعثت من تصدع في منطقة موهالا ستريت"، بينما أوضح مسؤول محلي أن عدد سكان المنطقة المعنية بالإجلاء يقارب العشرة آلاف شخص.

وتوجه مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التابعة لمرصد البراكين في هاواي إلى المكان لتقييم الثوران.

وأدت هزة بقوة خمس درجات جنوب بركان بو وو إلى انهيار صخري وتصدع محتمل لإحدى فوهات البركان، بحسب هيئة المسح الجيولوجي.

وقالت السلطات إن المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يمكن أن تشمل انبعاث "تركيز مميت من ثاني أكسيد الكبريت" في المنطقة، بالإضافة إلى انفجارات لغاز الميثان يمكن أن تقذف صخورا ضخمة وحطاما على مناطق حرجية قريبة.

وصرح الحاكم ديفيد آيج أنه قام بتعبئة الحرس الوطني للأرخبيل وطلب من السكان الالتزام بتحذيرات هيئة الدفاع المدني.

وفتحت السلطات مركزا محليا لاستقبال السكان المهددين، بحسب ما أوردت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي.