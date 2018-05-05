الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 1000 محتج ضد بوتين

قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان إن الشرطة في #روسيا اعتقلت اليوم السبت ما يزيد على ألف من المشاركين في احتجاجات بأنحاء البلاد ضد الرئيس فلاديمير #بوتين.

وكان الزعيم المعارض ألكسي نافالني، الذي احتجز اليوم خلال الاحتجاجات، دعا منتقدي #الكرملين للنزول إلى الشوارع قبيل تنصيب بوتين لفترة رئاسة رابعة للتعبير عن معارضتهم لما وصفه بحكم بوتين الاستبدادي الشبيه بحكم القياصرة.

وقالت منظمة (أو.في.دي-إنفو) على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تلقت تقارير تفيد باعتقال 1029 على الأقل في 19 مدينة بأنحاء البلاد بينهم 475 شخصا اعتقلوا في موسكو.