بأعقاب القمة..كوريا الشمالية تعدل توقيتها ليماثل جارتها

قامت #كوريا_الشمالية بتعديل توقيتها ليتناسب مع توقيت جارتها الجنوبية في أعقاب #القمة_التاريخية بين الكوريتين الأسبوع الماضي، بحسب وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه سيتم إضافة نصف ساعة إلى التوقيت في الساعات في عموم البلاد.

وأضافت الوكالة أن تعديل التوقيت سيكون "أول خطوة عملية لتسريع عملية الوحدة بين الشمال والجنوب" في شبه الجزيرة الكورية.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إنه حدد موعد لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وقال ترمب للصحافيين خارج مبنى #البيت_الأبيض، الجمعة، "لدينا الآن موعد ولدينا مكان اللقاء، سنعلن عنهما قريبا".