تركيا.. تحالف من أحزاب معارضة لمنافسة أردوغان

أعلنت أربعة أحزاب معارضة في #تركيا عن تشكيل تحالف سياسي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل بهدف تشكيل تحدي ذي مغزى في مواجهة الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب #أردوغان.

وفي تصريحات للصحفيين اليوم السبت، أعلن بولنت تزجان، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، عن تشكيل "تحالف الأمة".

وانضم حزب الشعب الجمهوري إلى كل من "حزب الخير" القومي، الذي تشكل مؤخرا، و"حزب السعادة" ذي الميول الإسلامية، والحزب الديمقراطي (يمين - وسط)، في مسعى لإضعاف هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان والمستمرة منذ ستة عشر عاما.

وقال تزجان إن مرشحين من الحزب الديمقراطي سوف ينافسون تحت لواء "حزب الخير".

ومن المقرر أن يدفع كل حزب من الأحزاب الأربعة بمرشح في انتخابات الرئاسة ضد أردوغان، وسوف تنافس كتحالف واحد في الانتخابات البرلمانية.