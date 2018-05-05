مرشح منافس لحزب الله ينسحب.. "حرصاً على عائلته"

قبل يوم من بدء الاقتراع في لبنان، أعلن محمد حمية، مرشح منطقة بعلبك الهرمل عن المقعد الشيعي ضمن لائحة الكرامة والإنماء المدعومة من حزب القوات اللبنانية (الذي يرأسه سمير جعجع) وتيار المستقبل (بزعامة سعد الحريري) في بيان له انسحابه من الانتخابات.

وأوضح بيان الانسحاب الصادر الجمعة، أن القرار جاء على خلفية الضغوط التي وصفها بغير المسبوقة، واتهامه بمحاولة شق الصف (الشيعي).

كما أشار إلى أن انسحابه جاء حرصاً على سلامة أهله وعائلته، ما قد يشي بتهديدات جسدية ومعنوية قد يكون تعرض لها أفراد من عائلته، من قبل الحزب المسيطر في المنطقة ألا وهو #حزب_الله .



وكانت خطابات حزب الله التعبوية خلال الحملات الانتخابية تركزت لا سيما في تلك المنطقة، حول ضرورة التصويت للحزب، وشيطنة الخصم المنافس، الذي اتهم بكافة الاتهامات من العمالة لإسرائيل إلى الارتباط بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها #داعش

يذكر أن #لبنان دخل السبت في فترة الصمت الانتخابي التي تسبق الانتخابات النيابية المقرر أن تبدأ الأحد.

وسيتولى ما بين 20 إلى 30 ألف عسكري مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الانتخابات.