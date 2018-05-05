مقتل 5 فلسطينيين بانفجار وسط غزة.. وحماس تتهم إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع #غزة أن خمسة فلسطينيين قتلوا في انفجار لم يعرف سببه وقع مساء السبت داخل أحد المنازل في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة.

واتهمت #حركة_حماس #إسرائيل بالمسؤولية عن هذا الانفجار.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "وصل 5 قتلى أشلاء و3 إصابات بجروح مختلفة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وننتظر التعرف على أسماء القتلى".

وذكر شهود أن الخمسة قتلوا في انفجار وقع داخل منزل في منطقة الزوايدة.

وأوضح الشهود أن الانفجار كان قويا وشوهدت النيران تندلع في المنزل وهرعت إلى المكان طواقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق. كما وصلت قوة من الشرطة التي تديرها حماس وباشرت التحقيق.