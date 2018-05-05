واشنطن تفشل بإقناع مجلس الأمن بإدانة تصريحات عباس

فشلت الولايات المتحدة، الجمعة، في إقناع مجلس الأمن الدولي بتبني بيان يدين الملاحظات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اليهود، والتي اعتبرتها "غير مقبولة"، وتحتوي على "إهانات قاسية معادية للسامية".

واعترضت الكويت، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، على نص البيان باعتباره متحيزاً، وقالت إنّ عباس قدم اعتذاره.

ويتم تبني البيانات في مجلس الأمن بالتوافق بين جميع أعضائه الخمسة عشر.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنّ فشل المجلس في الموافقة على البيان "يزيد تقويض مصداقية الأمم المتحدة في معالجة" النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافت "التصريحات المعادية للسامية من جانب القيادة الفلسطينية تقوض احتمالات السلام في الشرق الأوسط".

واعتذر عباس عن تلك الملاحظات التي قالها خلال اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، وكانت الولايات المتحدة دعته في مسودة البيان إلى "الامتناع عن التعليقات المعادية للسامية".

واقترح البيان على مجلس الأمن أن يُبدي "قلقه العميق" حيال ملاحظات عباس، التي تتضمن "افتراءات وضيعة معادية للسامية ونظريات تآمرية لا أساس لها ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا السلام في الشرق الأوسط".

ودعت المسودة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "كل الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات التي تزيد من صعوبة استئناف المفاوضات".

وأثارت ملاحظات عباس غضبا على المستوى العالمي، بعد أن قال إنّ العداء تجاه اليهود في أوروبا لا علاقة له بعدم التسامح الديني، وإنما بسبب "مكانتهم الاجتماعية وعملهم في قطاع البنوك والتعامل بالربا".

واعتبر منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، الأربعاء تصريحات الرئيس الفلسطيني عن اليهود "غير مقبولة ومقلقة للغاية".

واعتذر عباس الجمعة، مؤكدا إدانته "لمحرقة" اليهود بوصفها "أشنع جريمة في التاريخ"، ومبديا تعاطفه "مع ضحاياها". وأكد إدانة "معاداة السامية بجميع أشكالها".

لكنّ وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرلمان، رفض الاعتذار وقال على حسابه على "تويتر"، "أبو مازن أنكر المحرقة وكتب موضوع دكتوراه حول إنكار المحرقة، ونشر في ما بعد كتابا عن إنكار المحرقة... يجب معاملته بأن نقول إن اعتذاره غير مقبول".

أعاقت الولايات المتحدة مرتين صدور بيانات كان يفترض أن يعبر المجلس فيها عن قلقه إزاء أعمال العنف في قطاع غزة، حيث قتل نحو خمسين شخصا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مسيرات "العودة".