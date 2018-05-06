شاهد.. أمطار تصيب أنقرة بالشلل في ظاهرة تحدث كل 5 قرون

شهدت العاصمة التركية أنقرة، السبت، أمطاراً غزيرة أدت إلى إصابة 6 أشخاص وغمرت الشوارع بالسيول الموحلة، في ظاهرة "تحصل مرة كل 500 سنة"، على حد وصف مسؤول محلي.

وقال رئيس بلدية أنقرة، مصطفى تونا، في تصريح لشبكة "أن.تي.في" الإخبارية: "هذه كارثة طبيعية. لا خسائر في الأرواح، لكن 6 أشخاص أصيبوا بجروح"، مشيراً إلى وقوع "أضرار مادية كبيرة".

وغمرت السيول حي ماماك، شرق العاصمة، في أعقاب أمطار غزيرة تساقطت في منتصف النهار.

وبثت شبكات التلفزيون الصور المؤثرة للآليات التي جرفتها سيول موحلة. وأظهر مقطع فيديو رجلاً جالساً القرفصاء فوق غطاء محرك سيارة يجرفها التيار.

وصرح رئيس بلدية أنقرة: "هذا وضع استثنائي، غير طبيعي".

ووفقاً للأرصاد الجوية المحلية، فمن المتوقع استمرار العواصف المطرية والرعدية، حتى يوم الثلاثاء.

وقد تعرضت اسطنبول مرتين لفيضانات خلال صيف العام الماضي وأصابت المدينة بالشلل.