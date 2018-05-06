إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم مسلح بالبنجاب

قال مسؤولون إن #وزير_الداخلية_الباكستاني #إحسان_إقبال نجا من #محاولة_اغتيال اليوم الأحد، وهي واقعة تسلط الضوء على التوترات السياسية التي تشهدها البلاد قبيل الانتخابات العامة المتوقعة في أواخر يوليو/تموز.

وقال طلال تشودري، وزير الدولة للشؤون الداخلية، إن إقبال أصيب برصاصة في ذراعه في الهجوم الذي وقع في منطقة ناروال مسقط رأسه في إقليم البنجاب بوسط البلاد.

وقال ميك أحمد خان، المتحدث باسم الحكومة، إن إقبال تجاوز مرحلة الخطر، وإن السلطات ألقت القبض على المهاجم.

ودان رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي الهجوم الذي يأتي فيما تستعد البلاد للانتخابات الفدرالية المقررة هذا الصيف.

وقال مالك احمد خان المتحدث باسم حكومة البنجاب إن اقبال كان يشارك في اجتماع في دائرته الانتخابية في منطقة ناروال عندما أصيب في ذراعه اليمنى.

وأضاف أن "المهاجم كان على وشك أن يطلق رصاصة ثانية عندما تغلب عليه رجال الشرطة والحضور" مضيفا أن إقبال خضع لعملية وأن حياته ليست في خطر.

تأتي هذه الواقعة ضد إقبال فيما يسعى حزب رابطة باكستان المسلمة-نواز الحاكم لاستعادة قوته قبل الانتخابات العامة بعد سلسلة من النكسات التي مني بها عدد من كبار قادته.

وفي العام الماضي قضت المحكمة العليا بإقالة رئيس الوزراء نواز شريف بسبب اتهامات بالاحتيال، ومنع من ممارسة السياسة طوال الحياة، بينما تمت إقالة وزير الخارجية خواجة عاصف بحكم من المحكمة الشهر الماضي بتهمة انتهاك قوانين الانتخابات.