انتخابات لبنان.. مقاطعون وخروقات واعتداءات وإطلاق نار

سجّلت مراكز الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية، مخالفات عديدة، حيث أفاد مراسل "العربية" بوقوع جرحى بإطلاق نار تخلل الانتخابات اللبنانية في زحلة.

وقد أكدت المرشحة ريما حميّد عن حزب 7 ولائحة كلنا وطني المعارضة للسلطة، أنه تم الاعتداء عليها في مركز اقتراع في بنت جبيل جنوب لبنان واحتجازها مع أختها وأخيها.

في وقت تم إخراج مندوبي لائحة "كلنا وطني" من مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الأولى بحجة أن تصاريحهم تعود للائحة وليس للمرشحين، كما عدم إصدار أكثر من 50 تصريحا لمندوبيهم.

وفي سياق متّصل، أثار تحيّز رئيس الجمهورية ميشال عون، الجدل بإعلان تصويته للائحة تضم تياره السياسي الذي يتزعمه.

في وقت تواصلت الرسائل النصيّة من مرشح التيار الوطني الحر كمخالفة انتخابيّة للصمت الانتخابي.

هذا ولوحظ عدم تجهيز مداخل مراكز الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقة الناخبين، بحجة أنهم ذوو احتياجات خاصة لوراء العازل من قبل مندوبي مختلف الأحزاب.

كما مُنع بعض الناخبين من التصويت بجواز السفر بحجة عدم وجود رقمهم على القوائم.