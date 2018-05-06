تركيا: سنرد على أي عقوبات أميركية في مجال الأسلحة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا سترد على أي عقوبات أميركية في مجال الدفاع.

وفي مقابلة مع قناة (سي.إن.إن. ترك)، قال وزير الخارجية إن بلاده سترد إذا ما أوقفت الولايات المتحدة مبيعات السلاح لها.

ووصف تشاووش أوغلو اقتراحاً من أعضاء في مجلس النواب الأميركي بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتاً، ومن بينها طائرات إف-35، لتركيا بأنه خطأ وغير منطقي ولا يليق بالتحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ونشر نواب أميركيون، الجمعة، تفاصيل مشروع قانون سياسات الدفاع الذي تبلغ قيمته 717 مليار دولار، ويشمل جهود التنافس مع روسيا والصين والإجراء الخاص بمبيعات الأسلحة إلى تركيا.