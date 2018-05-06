لبنان.. انتخابات تجدد البرلمان وتساهم بالتمديد الرئاسي

تجدد الانتخابات النيابية في #لبنان البرلمان، لكنها تحصر التمثيل داخل العائلات السياسية، وتصنع حلم التمديد لرئيس الجمهورية.

منذ عهد الاستقلال وحتى السنوات القريبة، بقي التجديد والتمديد لرؤساء الجمهورية الهم الأول في البرلمانات.

فعام 1957 وخلال طرح قانون الانتخاب من قبل رئيس الجمهورية، كميل شمعون، ظهر أن الهدف هو إيجاد أكثرية قريبة للرئيس تعدل الدستور وتعيده رئيساً.

وأسس القانون الجديد وانتخاباته لحرب أهلية وقعت بعد عام من إجرائها وأدت إلى تدخل القوات الأميركية وانتقال الصراع من الأزمة الداخلية إلى التجاذب الإقليمي.

قانون الانتخاب وجدته المعارضة هجيناً ينهي القادة البارزين مثل كمال جنبلاط وصائب سلام وأحمد الأسعد. ودفعت استنسابية القانون الانتخابي المعارضة إلى التظاهر نهاية أيار/مايو 1957، فردت القوى الأمنية بإطلاق النار وقتلت عدداً من المتظاهرين. واتهمت المعارضة شمعون بمحاولة التأثير على الانتخابات عبر تعيينات في القوى الأمنية ودفع الرشى المالية، لينفجر الصراع بين المعارضة والسلطة إثر اغتيال الصحافي، نسيب المتني، في أيار/مايو من عام 1958.

واستمر الصراع العسكري مع إنزال للقوات الأميركية على الساحل اللبناني تلبية لطلب سابق من شمعون.

التدخل الأميركي العسكري رافقه تدخل سياسي مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أوصل إلى اتفاق يقضي بانتخاب قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية في تموز/يوليو لتنتهي مرحلة شمعون وتبدأ بعدها مرحلة الشهابية.