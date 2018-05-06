لبنان.. مرشحة تتعرض للضرب من مناصري منافسيها

تعرضت المرشحة عن حزب سبعة على لائحة "كلنا وطني" في دائرة الجنوب الثالثة، ريما حميّد، للاعتداء والضرب والتهديد بآلة حادة في مدرسة صربين في بنت جبيل من قبل بعض المناصرين لأحزاب في دائرة الجنوب الثالثة.

وناشدت "كلنا وطني" الأجهزة القضائية والأمنية التدخل السريع، كما ناشدت المواطنين والمواطنات ليكونوا هم مندوبو التحالف في المناطق، منعاً لأي خروقات.

ويواصل الناخبون اللبنانيون تدفقهم إلى مراكز الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانبة، تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ 9 أعوام.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04.00 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين البالغ عددهم، بحسب لوائح الشطب 3,7 مليون شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.

ويتنافس 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، و77 لائحة في 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً في مجلس النواب، وفق قانون النظام النسبي.

وأجريت الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان حينئذ أربعة أعوام فقط، إلا أنها مددت مرتين لعدم الاستقرار في المنطقة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.