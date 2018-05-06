ماكرون: ستنشب حرب لو انسحب ترمب من اتفاق إيران

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من احتمال نشوب حرب إذا انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي وقعت عليه إيران عام 2015 مع قوى عالمية ست، لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال ماكرون لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية: "سنفتح صندوق باندورا... قد تنشب حرب"، مضيفاً: "لا أعتقد أن دونالد ترمب يريد حرباً".

ومن المقرر أن يتخذ ترمب قراراً في موعد أقصاه 12 مايو/أيار بشأن ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال مسؤولان بالبيت الأبيض ومصدر مطلع على النقاش الداخلي في الإدارة الأميركية في الثاني من مايو/أيار إن ترمب قرر الانسحاب إلا أنه لم يتضح بعد كيف سيفعل ذلك.

لكن ترمب قد يتوصل إلى طريقة يبقي بها على الاتفاق الذي وقعت عليه إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وحث ماكرون ترمب على عدم الانسحاب عندما التقى به في واشنطن في نهاية الشهر الماضي.

وما زالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووي ولكنها تريد، في محاولة لتجنب انسحاب واشنطن منه، إجراء محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها النووية بعد 2025 -عندما ينتهي أمد بنود رئيسية في الاتفاق- ودورها في أزمات الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن.