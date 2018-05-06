مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلن #الجيش__الإسرائيلي، الأحد، مقتل 3 فلسطينيين برصاص جنود في #غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية، أشارا في وقت سابق إلى سقوط قتيلين.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق هوية الضحيتين وهما: "بهاء عبد الرحمن قديح (23 عاما) ومحمد خالد أبو ريدة (20 عاما)"، مضيفة أنهما قتلا عند اقترابهما من المنطقة الحدودية.

وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان جديد بأن مجموعة من المسلحين "اقتربت من الحاجز الأمني على الحدود من أجل التسلل إلى إسرائيل وشن هجوم".

وأكد الجيش أن الجنود رصدوا المجموعة وأطلقوا النار باتجاهها، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى. وأضاف أنه تم العثور على كيس فيه كاميرا وفأس وقناع أكسجين وكماشة وقفازات بالقرب من جثة أحد الفلسطينيين. بينما عُثر على زجاجتين فيهما وقود بالقرب من جثة آخر.

وبذلك يرتفع إلى 52 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء تظاهرات في 30 آذار/مارس على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في إطار "مسيرة العودة".

ويبقى معظم المتظاهرين على مسافة من الحاجز الحدودي مع إسرائيل الذي يحرسه جنود مدججون بالسلاح. ويتحدى بعضهم الخطر ويقترب من الحاجز لرمي الحجارة ومقذوفات باتجاه الجنود أو يحاولون العبور عنوة.

وطلب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في استخدام مفرط للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي.