نبذة عن مختلف الأحزاب اللبنانية المتنافسة في الانتخابات

بدأ الناخبون اللبنانيون الإدلاء بأصواتهم، الأحد، في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات في ظل تنافس مرشحين على 128 مقعداً وفق قانون النظام النسبي. وفي ما يلي اللاعبون الرئيسيون:

تيار المستقبل

يقود تيار المستقبل سعد الحريري، الزعيم السني في لبنان ورئيس الوزراء منذ عام 2016. وحمل الحريري إرث والده رفيق الحريري بعد اغتياله عام 2005.

عرفت السنوات الأولى من حياته السياسية بمواجهة ميليشيات #حزب_الله الشيعية، المدعومة من إيران. واتهمت محكمة تدعمها الأمم المتحدة في وقت لاحق، خمسة من أعضاء حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري، في حين تنفي الميليشيات أي دور لها في عملية الاغتيال.

وفي عام 2009 فاز "تيار المستقبل" بإجمالي 26 مقعداً، في حين فاز حلفاء الحريري بسبعة مقاعد، مما جعله يقود أكبر كتلة في البرلمان.

حزب الله

حزب الله هو ميليشيات أنشأها الحرس الثوري الإيراني عام 1982 ووضعتها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية. كما شارك الحزب كلاعب رئيسي في النزاع السوري والقتال دعماً لرئيس النظام بشار الأسد.

دخل حزب الله مجلس النواب للمرة الأولى في التسعينيات وله وزراء في الحكومة. كذلك فاز بـ13 مقعداً عام 2009.

التيار الوطني الحر

تأسس التيار الوطني الحر على يد السياسي المسيحي الماروني ميشال عون، وهو قائد سابق للجيش ورئيس الوزراء في إحدى الحكومتين المتنافستين في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.



أصبح عون رئيساً للبلاد عام 2016 في إطار صفقة سياسية قادت سعد الحريري إلى منصب رئاسة الوزراء. والآن يتزعم التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل صهر عون كجزء من الصفقة السياسية، كما يتحالف التيار مع حزب الله.

وقد فاز التيار الوطني الحر بـ19 مقعداً في عام 2009.

حركة أمل

كانت حركة أمل الشيعية خصماً لميليشيات حزب الله خلال الحرب الأهلية، إلا أنها أصبحت على علاقة وثيقة بالحزب منذ انتهاء الحرب. ويقود حركة أمل نبيه بري الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب منذ عام 1992. كما لدى حركة أمل علاقات وثيقة مع نظام الأسد أيضاً.

وفازت أمل بـ13 مقعداً في عام 2009.

الحزب التقدمي الاشتراكي

يقود الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أقوى شخصيات الأقلية الدرزية اللبنانية. ورث جنبلاط دوره عن والده كمال الذي اغتيل خلال الحرب الأهلية. وكان جنبلاط زعيماً بارزاً خلال الحرب الأهلية.

يسلم جنبلاط ابنه تيمور السلطة ليخوض الانتخابات مكانه. وقد حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 11 مقعداً عام 2009.

حزب القوات اللبنانية

يترأس حزب القوات اللبنانية الزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع، الذي قاد الحزب خلال السنوات الأخيرة من الحرب بعد اغتيال مؤسسها بشير الجميل عام 1982. وجعجع هو الزعيم الوحيد الذي قضى عقوبة في السجن بسبب العنف في الحرب الأهلية، كما أنه أكبر معارض مسيحي لحزب الله.

الكتائب

يقود حزب الكتائب السياسي المسيحي الماروني سامي الجميل الذي تولى القيادة من والده الرئيس الأسبق أمين الجميل.

برز سامي الجميل في عالم السياسة بعد اغتيال شقيقه بيار عام 2006 خلال موجة من أعمال القتل استهدفت معارضي النفوذ السوري في لبنان. وفاز الكتائب بخمسة مقاعد في عام 2009.

تيار المردة

يقود تيار المردة السياسي المسيحي الماروني سليمان فرنجية، حليف حزب الله المقرب وصديق بشار الأسد. في البداية كان الحريري قد دعم فرنجية للرئاسة في عام 2016 لكن الصفقة لم تحظ بدعم أوسع. وبدلاً من ذلك نسج الحريري صفقة قادت عون إلى رئاسة الجمهورية.



وفاز المردة بثلاثة مقاعد في عام 2009.