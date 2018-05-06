نتنياهو: من الأفضل مواجهة إيران عاجلا وليس آجلا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو إن إيران تزود سوريا بأسلحة متقدمة تشكل خطراً على #إسرائيل، ومن الأفضل مواجهة طهران عاجلاً وليس آجلاً.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد: "نحن مصممون على إيقاف العدوان الإيراني علينا حتى لو كان هذا يعني الدخول في صراع. اليوم أفضل من الغد. لا نريد تصعيداً، لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وحذرت إسرائيل مراراً بأنها لن تتسامح مع وجود عسكري إيراني دائم في #سوريا المجاورة.

وتعد إيران حليفاً رئيسياً لرئيس النظام السوري #بشار_الأسد، وقدمت مساعدات عسكرية حاسمة لقواته.

وجاءت تصريحات نتنياهو في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس دونالد ترمب ما إذا كان سيسحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015.

وكان نتنياهو معارضا صريحا للصفقة التي تقضي أن تحد إيران من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية.

والأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن "نصف طن" من الوثائق النووية الإيرانية التي حصلت عليها الاستخبارات الإسرائيلية كشفت أن إيران كذبت بشأن جهودها السابقة لإنتاج أسلحة نووية.

بيد أنه لم يقدم أي دليل على أن إيران انتهكت الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه قال إن الوثائق تثبت أن طهران لا يمكن الوثوق بها.