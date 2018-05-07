إسرائيل تهدد بقتل الأسد لو سمح لإيران بضربها من سوريا

هددت إسرائيل اليوم الاثنين، بشار #الأسد بالقتل إذا سمح للإيرانيين بالعمل ضدها من الأراضي السورية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز والذي يشغل منصب عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر "إذا استمر بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا ستصفيه #إسرائيل وتطيح بنظامه".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن الوزير الإسرائيلي قوله "إذا سمح الأسد لإيران بتحويل الأراضي السورية إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته".

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس لنظام الأسد أيضا مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتأسيس وجود عسكري مستمر في #سوريا مع تراجع الحرب هناك.

وقال نتنياهو إن المواجهة مع #إيران بسبب سوريا "من الأفضل أن تتم عاجلا وليس آجلا".

وأضاف أن: "الدول غير المستعدة لاتخاذ خطوة في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل ضدها، تدفع الثمن أكبر بكثير لاحقا".