المشنوق يعلن نسبة المشاركة في انتخابات لبنان

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، منتصف ليل الأحد الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية تجاوزت 49 في المئة، في عملية اقتراع هي الأولى منذ نحو عقد من الزمن.

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت إن "نسبة المشاركة بلغت 49,20 في المئة، مقارنة مع 54 في المئة عام 2009"، موضحاً أن "عملية الانتخاب كانت بطيئة جداً"، نتيجة قانون الانتخاب الجديد، القائم على النظام النسبي بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري.

وأوضح المشنوق: "هذا قانون جديد والناخبون لم يعتادوا عليه ورؤساء المراكز لم يعتادوا عليه"، مضيفاً أنه "أول قانون نسبي في العالم يقر ويعمل بموجبه بعد عشرات السنوات من القانون الأكثري ومع ذلك يحقق نسبة أقل من التصويت".

وتنافس 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، و77 لائحة في 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً في مجلس النواب وفق قانون النظام النسبي.

وأجريت الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان حينئذ أربعة أعوام فقط، إلا أنها مددت مرتين لعدم الاستقرار في المنطقة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

وتم تغيير القانون الانتخابي السابق إلى نظام يستند إلى التمثيل حسب المحاصصة الطائفية، والذي يوزع عدد المقاعد وفقاً لحصة الأصوات التي تم نيلها. كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.