بركان هاواي.. زيارات سريعة لإنقاذ الحيوانات الأليفة

سمحت السلطات لسكان #هاواي، الذين أجبروا على الفرار جراء الثورات المتكررة لبركان كيلاويا، بالقيام بزيارات سريعة إلى منازلهم الأحد لإنقاذ حيواناتهم الأليفة وإحضار أدويتهم ومتعلقاتهم الضرورية.



وأدى البركان بالفعل إلى تدمير 26 منزلاً، حيث قذف أنهاراً من الحمم البركانية وغازات سامة في المناطق السكنية.



وفتحت المزيد من شقوق وفتحات الحمم البركانية خلال الليل في منطقة ليلاني استيتس، حيث بلغ ارتفاع الحمم البركانية 70 متراً، لكن لم ترد تقارير عن وقوع انفجارات جديدة الأحد من كيلاويا، أكثر براكين الولاية نشاطاً.

من جهتها، أعلنت وكالة الدفاع المدني لمقاطعة هاواي أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء البركان الذي بدأت ثورته الخميس.



وقالت جسيكا جاوثير (47 عاماً)، وهي وكيلة عقارات على جزيرة بيغ آيلاند: "يمكنني أن أقول إن الناس انتقلوا إلى هنا معتقدين أنها جنة، لكنهم وجدوا شيئاً آخر مختلفاً".



وتابعت جاوثير: "إنه مكان جميل للعيش به، لكنه ليس لضعاف القلوب".

وفي ظل سريان هدوء نسبي الأحد، سمح لقرابة ألفي شخص تم إجلائهم قسراً عندما بدأت ثورات البركان بالعودة إلى منازلهم خلال فترة مدتها 10 ساعات، في حين ظل بعض الجيران خارج الحدود بسبب الغازات البركانية الخطيرة.



كما ذكرت وكالة الدفاع المدني على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا ليس وقت زيارة معالم المدينة"، وحثت الآخرين على البقاء بعيداً عن موقع ثورة البركان.



وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة جنوب شرقي الجزيرة الجمعة، وهو الزلزال الأقوى منذ عام 1975. ومن المتوقع وقوع زلازل أخرى وقذف حمم بركانية على مدى الشهور المقبلة.