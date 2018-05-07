شاهد بوتين يؤدي اليمين رئيساً لولاية رابعة تستمر لـ2024

أدى فلاديمير بوتين، الاثنين، اليمين الدستورية رئيساً لروسيا لولاية رابعة تستمر حتى 2024 خلال حفل ضخم نظم في القصر الكبير في الكرملين.

وقال بوتين واضعاً يده على الدستور الروسي: "أعتبر أنه واجبي وهدف حياتي أن أبذل قصارى جهدي من أجل روسيا، في حاضرها ومستقبلها".

بوتين فاز بفترة رئاسية مدتها 6 سنوات في انتخابات مارس/آذار الماضي بعد حصوله على 77% من الأصوات.

بوتين هو الزعيم الفعلي لروسيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وغادر منصب الرئيس عام 2008 بسبب تحديد الدستور لفترة المنصب بولايتين، لكنه عين رئيساً للوزراء واستمر في قيادة البلاد حتى عاد رئيساً في انتخابات عام 2012.