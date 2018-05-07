وئام وهاب يعتدي على مراسلة LBC على الهواء مباشرة

قام رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق #وئام_وهاب بدفع مراسلة قناة LBC جوانا نصر الدين أثناء وجودها في حوارها معه حول مسار الانتخابات اللبنانية في منطقته، حيث تلفظ بتعابير غير لائقة على الهواء قبل أن يدفعها ويطردها من المكان.

ويظهر الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الموقف السيئ الذي قام به المرشح اللبناني عندما طلبت منه مراسلة LBC احترام الهواء، أنه قام بدفعها أمام حشد من المواطنين اللبنانيين، وقال لها: "روحي من هون"، فاضطرت المراسلة إلى إنهاء المقابلة.

يذكر أن الانتخابات اللبنانية شهدت الكثير من المفارقات والأحداث والصدامات الدامية وإطلاق رصاص ومشاجرات.