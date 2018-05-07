الحريري: القانون الانتخابي الجديد سمح لأحزاب باختراقات

قال رئيس الحكومة اللبنانية #سعد_الحريري، اليوم الاثنين، إن القانون الانتخابي الجديد سمح لأحزاب باختراقات.

وأضاف الحريري في كلمة بخصوص الانتخابات النيابية أن تيار المستقبل واجه تحديات عدة وانتصر في الانتخابات. وأنه كان يراهن على تحقيق تمثيل أوسع وفاز بـ21 مقعدا. مؤكدا أن جمهور رفيق الحريري تفوق على مشاريع الهيمنة على بيروت. كما أن اللبنانيين اقترعوا لمشروع الأمل بالمستقبل.

وأعرب عن سعادته بهذه النتيجة التي أفرزها القانون النسبي كما قال. أما بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة أكد أنه سيحسم بالمشاورات.

وأردف الحريري قائلا "نمد يدنا لكل من يسعى لتثبيت الاستقرار وتحسين المعيشة، وقد حققنا إنجازا بإجراء الانتخابات ومنعنا الفراغ السياسي".

وأكد سعد الحريري أنه مازال حليفاً للرئيس اللبناني ميشال عون، مهنئاً القوات اللبنانية على ما حققته في الانتخابات.

وبخصوص سلاح حزب الله قال الحريري " أنا ضد سلاح حزب الله ولكن لن نسمح لذلك بتعثرنا"، لافتا إلى أن الخلافات الاستراتيجية مع الآخرين ستبقى قائمة. معتبرا أن "المهم للبنان التوافق السياسي للنهوض بالبلد".

وأعرب الحريري عن رفضه وضع أعراف جديدة في شأن الرئاسات الثلاث من قبل البعض.

وعن الاستفزازات الإسرائيلية ذكر رئيس الحكومة اللبنانية أن إسرائيل تبحث عن سبب تتذرع به لضرب لبنان.