أردوغان: لن أدع شخصاً آخر يسجل نقاطاً على حسابي

رفض الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الاثنين، دعوة مرشح معارض إلى مناظرة تلفزيونية بينهما قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 حزيران/يونيو.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم اينجه، قد وجه، في وقت سابق الاثنين، هذه الدعوة إلى أردوغان.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحافي بأنقرة، مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش: "لا أريد المشاركة في مناظرات وخصوصاً تلفزيونية. لا أريد أن أدع شخصاً آخر يسجل نقاطاً على حسابي".

إلا أنه تدارك قائلاً: "لكنني مستعد للقائه في مقر حزبي".

وتحاول المعارضة رص صفوفها في مواجهة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، استعداداً لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 حزيران/يونيو، غير أنها تندد بانعدام المساواة في الحملة.

وكتب محرم اينجه، الأحد، على تويتر: "إذا استمر الحظر الإعلامي، الذي فرضه القصر (الرئاسي) على المعارضة، فسننظم تجمعاتنا أمام (مقار) قنوات التلفزة".