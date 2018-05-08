أردوغان: نحتاج أغلبية برلمانية لدعم التعديلات الدستورية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الثلاثاء، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي له، يحتاج إلى أغلبية برلمانية بعد الانتخابات المبكرة، التي تجرى الشهر المقبل، لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة حتى يتم تفعيل النظام الرئاسي التنفيذي الجديد بالكامل.



وقال أردوغان لنواب البرلمان: "بعيداً عن المراسيم الرئاسية هناك حاجة لإجراء عدة تعديلات قانونية وتطبيق قواعد جديدة أو حتى تعديلات دستورية حتى يتم تفعيل النظام الجديد بالكامل".



ويتوجه الأتراك يوم 24 حزيران/يونيو إلى مراكز التصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، ستكون مؤشراً على التحول إلى نظام رئاسة تنفيذي واسع السلطات، جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة في استفتاء أجري العام الماضي.