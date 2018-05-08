إسرائيل تكشف عن رصدها تحركات عسكرية إيرانية في سوريا

قالت إسرائيل إنها رصدت تحركات عسكرية إيرانية في سوريا، وتأمر بتجهيز المخابئ في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأصدرت إسرائيل تعليمات للسلطات المحلية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل "لفتح وتجهيز الملاجئ" بعد رصد ما وصفه الجيش "بنشاط غير عادي للقوات الإيرانية في سوريا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه تم نشر أنظمته الدفاعية، وأن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجوم".

ورحبت إسرائيل، الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

فقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "ترمب يتخذ قراراً شجاعاً وصحيحاً".

وقال نتنياهو: إسرائيل تقدر قرار ترمب بشكل كبير.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الاتفاق النووي مع إيران جعل نظامها أكثر عدائية".

إلى ذلك، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إعلان ترمب بأنه شجاع وينطوي على زعامة ستسقط النظام الإيراني.

وأعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بهدف حرمانها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال الرئيس الأميركي "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني".