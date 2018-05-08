الإفراج عن جندي إسرائيلي أدين بقتل فلسطيني جريح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق سراح جندي أدين بقتل فلسطيني جريح، بعد انتهاء مدة العقوبة من تسعة أشهر.

وكان القضاء قد حكم في البدء على ايلور عزريا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بالسجن 18 شهراً لقتله عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس، بينما كان الأخير ممدداً أرضاً ومصاباً بجروح خطرة، بعد تنفيذه هجوماً بسكين على جنود إسرائيليين.

وخفض رئيس أركان القوات المسلحة، غادي ايزنكوت، بعدها العقوبة بأربعة أشهر في آذار/مارس قبل أن تأمر لجنة بخفض جديد للعقوبة.

كما صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس: "يمكنني التأكيد أنه تم الافراج عنه". وكان الجيش أعلن سابقاً أن موعد إطلاق السراح سيكون في العاشر من أيار/مايو الحالي، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوردت أن الموعد تم تقريبه.