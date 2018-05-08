الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه بالاتفاق النووي مع إيران

أكد الاتحاد الأوروبي أنه ما زال مصرا على الحفاظ على الاتفاق، وأنه سيعمل على الحفاظ على مصالحه الاقتصادية.

وأكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي عازم على المحافظة على الاتفاق الذي جاء بعد 12 عاما من الدبلوماسية.

وأضافت موغريني في مؤتمر صحافي أن “الاتفاق ملك لنا جميعا. ابقوا محافظين على الالتزامات فهو اتفاق سنحافظ عليه مع المجتمع الدولي”.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لأحد أن يقوم بتفكيك الاتفاق.

وحثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة على عدم اتخاذ خطوات تعرقل تنفيذ الدول الأخرى للاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب واشنطن منه اليوم الثلاثاء.

وقال زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك أصدره مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي "نحث الولايات المتحدة على عدم المساس بهيكل الاتفاق النووي وتجنب اتخاذ إجراءات تعرقل تنفيذه بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق".

وتحدثت ماي هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن أعلن ترمب قرار الانسحاب وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد قرر الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيجعل أميركا أكثر أمانا.

وأضاف ترمب أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.

وأردف ترمب أن النظام الإيراني مول الفوضى واعتدى على جنودنا، وحوّل مواطنيه إلى رهائن، ومستقبل إيران عائد لشعبها، مشيرا إلى أن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الشعب الإيراني.

وتابع ترمب يقول "حصل ما يكفي من المعاناة والموت والدمار الذي تسببت به إيران، وسنعمل مع حلفائنا للتوصل إلى حلول حقيقية للتهديد الإيراني النووي"، لافتا إلى أنه مستعد للتفاوض على اتفاق جديد مع إيران عندما تكون مستعدة.