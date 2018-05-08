بالأسماء.. "تضاريس الخريطة" النيابية الجديدة في لبنان

نشرت وسائل إعلام لبنانية أسماء النواب الذين فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد، بعد انتخابات تأخر استحقاقها قرابة العقد (9 سنوات بالضبط).

وكان وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أعلن في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت أن "نسبة المشاركة (في الانتخابات) بلغت 49,20 في المئة، مقارنة مع 54 في المئة عام 2009"، موضحاً أن "عملية الانتخاب كانت بطيئة جداً"، نتيجة قانون الانتخاب الجديد، القائم على النظام النسبي بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري.

وأوضح المشنوق: "هذا قانون جديد والناخبون لم يعتادوا عليه ورؤساء المراكز لم يعتادوا عليه"، مضيفاً أنه "أول قانون نسبي في العالم يقر ويعمل بموجبه بعد عشرات السنوات من القانون الأكثري ومع ذلك يحقق نسبة أقل من التصويت".

حزب القوات اللبنانيّة ستضم كتلته 15 نائباً بدلاً من ثمانية في انتخابات 2009. والنواب هم: جورج عقيص، قيصر المعلوف، أنطوان حبشي، ستريدا طوق، جوزيف إسحاق، وفادي سعد، زياد حواط، شوقي الدكاش، ادي ابي اللمع، عماد واكيم، جان طالوزيان، بيار بو عاصي، انيس نصار، جورج عدوان، وهبة قاطيشا.

أما التيّار الوطني الحر فحقق خرقاً للمرة الأولى في عدد من الدوائر خصوصاً في الشمال، ووصلت كتلته إلى 20 نائباً هم: سليم عون، زياد أسود، سليم خوري، جبران باسيل، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، سيمون ابي رميا، شامل روكز، روجيه عازار، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، ادغار معلوف، الان عون، حكمت ديب، إدغار طرابلسي، سيزار ابي خليل وماريو عون، انطوان بانو، وفريد البستاني، وأسعد درغام.

وارتفع عدد كتلة "لبنان القوي" مع التيار إلى 28 مقعداً وهم: نعمت أفرام، طلال أرسلان، ميشال معوض، اغوب باقرادونيان، الكسندر ماطوسيان واغوب ترزيان وايلي الفرزلي وميشال ضاهر.

إلى ذلك، حقق الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) فوزاً لكنه خسر مرشّح جبيل حسين زعيتر، وهو أصبح الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

فقد حصد حزب الله 12 مقعداً: أنور جمعة، حسين الحاج حسن، إبراهيم الموسوي، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، نواف الموسوي، حسن فضل الله، علي فياض، محمد رعد، أمين شري وعلي عمار.

أما نواب حركة أمل فهم 15: علي خريس، نبيه بري، عناية عز الدين، علي عسيران وميشال موسى. أيوب حميد، علي بزي، ياسين جابر، هاني قبيسي وعلي خليل وقاسم هاشم. محمد نصرالله، غازي زعيتر، محمد خواجة، وفادي علامة.

أما حزب "الكتائب" فتقلصت كتلته إلى 3 مع فوز سامي ونديم الجميّل وإلياس حنكش. وتيار "المردة" حصل على كتلة من 3 نواب: طوني فرنجيه واسطفان الدويهي وفايز غصن.

سنيّاً، شكّلت الانتخابات خسارة للوزير السابق أشرف ريفي وتراجعت حصة "تيّار المستقبل" إلى 21 مقعداً.

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والنواب هم: عاصم عراجي، بهية الحريري، محمد كبارة، سمير الجسر، سامي فتفت، عثمان علم الدين، ديما جمالي، طارق المرعبي، محمد سليمان، وليد البعريني، محمد القرعاوي، حسين الصلح، هادي حبيش، سعد الحريري، تمام سلام، نهاد المشنوق، رولا الطبش، نزيه نجم، ومحمد الحجار خضر حبيب وهنري شديد.

في المقابل، حصد تيار العزم وحلفاؤه 4 مقاعد: نجيب ميقاتي جان عبيد علي درويش ونقولا النحاس.

النائب وليد جنبلاط كرس زعامته الدرزية، لكن الحزب الاشتراكي انخفضت حصته من 11 إلى 10 مقاعد والنواب هم: وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، تيمور جنبلاط مروان حماده أكرم شهيب هنري حلو نعمه طعمة وفيصل الصايغ وبلال عبد الله وأنور الخليل.

وحصل حزب السوري القومي الاجتماعي على 3 مقاعد هي من نصيب: آلبير منصور، أسعد حردان وسليم سعادة.

والحزب الديمقراطي كان له مقعد واحد لطلال أرسلان.

أما حزب الطاشناق فكان بـ3 نواب: أغوب باقرادونيان هاغوب ترزيان، وألكسندر ماطوسيان.

والمجتمع المدني حقق خرقاً واحداً من خلال بوليت ياغوبيان.

أما المستقلون فهم: عبد الرحيم مراد، فؤاد مخزومي، الوليد سكرية، اسامة سعد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، مصطفى الحسيني، جميل السيد، إبراهيم عازار، ميشال معوض، ميشال ضاهر، فريد الخازن، نعمة أفرام، ميشال المر، وادي ديميرجيان.

ومسيحياً أيضاً، سُجِّل خروج حزب الوطنيين الأحرار من مجلس النواب وهزيمة بطرس حرب الذي خرج من المجلس هو والنائب نقولا فتوش، إضافة إلى فوز كبير للنائب ميشال المر في المتن.