قبل قمة ترمب.. زعيم كوريا التقى رئيس الصين لثاني مرة

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء الزعيم الكوري الشمالي في شمال شرق #الصين خلال زيارة مفاجئة لكيم يونغ أون قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وعرض تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي صورا لشي وكيم يسيران بمحاذاة البحر في مدينة داليان شمال شرق البلاد.

والاجتماع الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء، هو الثاني بين الزعيمين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارة لكيم في مارس/ آذار إلى #بكين، وهي الأولى منذ توليه الحكم منذ ست سنوات.

والصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، بالرغم من أن التجارة بينهما تراجعت في الشهور الأخيرة فيما تفرض بكين عقوبات اقتصادية من الأمم المتحدة على بيونغ يانغ بسبب اختبارات لصواريخ باليستية ونووية.

وكانت الصين متحمسة لتأكيد أهميتها في عملية تقليل التوترات في شبه الجزيرة الكورية.